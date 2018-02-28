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28 Şubat 2018 21:24

Mart kapıdan baktırdı

Mart ayına saatler kala Eskişehir’de etkili olan kar yağışı şaşkınlığa neden oldu.

Mart kapıdan baktırdı

28 Şubat 2018 21:24


Güne yağmurla uyanan Eskişehirliler, akşam saatlerinde ise kar yağışıyla karşılaştı. Şubat ayının bitmesine saatler kala etkisini göstermeye başlayan kar yağışı vatandaşları şaşkına çevirdi. Hissedilen sıcaklığın eksi 2’lere kadar düştüğü kentte parklar, park halindeki araçlar ve trafik tabelaları beyaz örtü ile kaplanırken, trafikte araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar da kontrollü şekilde yola devam ettiler.


Meteoroloji verilerine göre Perşembe akşamına kadar soğuk havanın etkisini göstereceği öğrenildi.




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