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25 Temmuz 2018 16:08

Marul üreticisinden dikkat çeken eylem

Eskişehir’de geçimini çiftçilikten sağlayan bir vatandaş, ürünleri para etmeyince ilginç bir eyleme imza attı.

Marul üreticisinden dikkat çeken eylem

25 Temmuz 2018 16:08


2006 yılından beri Sakintepe Mahallesi’nde üreticilik yapan 49 yaşındaki ‘Arap Hasan’ lakaplı Hasan Ören, marullarını beklediği fiyata satamayınca ilginç bir yönteme başvurdu. Dikkat çekmek için tarlanın ortasına götürdüğü koltuğa oturarak poz veren ve dakikalarca oturan Ören, üreticinin sorununu farklı bir yöntemle dile getirdi. Ören, 12 yıldır yeşillik üretimi yaptığını ve üreticinin sıkıntılarını bu şekilde duyurmak istediğini söyleyerek, “Marul, roka, maydanoz ve pırasa gibi sebze üretimi yapıyoruz. Geçen sene marulu 30 ile 50 kuruşa satıyorduk. Bu sene 20 kuruş zamla 50 ile 70 kuruşa satmak istedik ancak beklediğimiz gibi olmadı. Marulu satamadık. Marullar elde kalınca sosyal medya üzerinden hem kendi reklamımı yapmak hem de üreticinin sorunlarını farklı bir yöntemle duyurmak istedim. Tarlada koltuğa oturarak poz vererek dikkat çektim” dedi.




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