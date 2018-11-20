Matematik Evi ezber bozuyor

Tepebaşı Belediyesi'nin her yaştan bireyi matematiğin gerçek dünyasıyla tanıştırmayı amaçlayarak hizmete sunduğu Matematik Evi'nde eğitim çalışmaları sürüyor. Gerçekleştirilen eğitimlerin 4. sınıf seviyesinden itibaren her yaş grubuna hitap ettiği Matematik Evi'nde, etkinlikler okul müfredatlarında yer alan matematik konularının ötesinde, farklı konulara da yer veren ve özel olarak tasarlanmış somut materyallerin kullanıldığı son derece özgün etkinlikler olarak dikkat çekiyor. Temmuz ayından itibaren faaliyetlerine aktif olarak devam eden Matematik Evi'nin programları, aylık periyotlar ile yenilenirken eğitimler de 6 kişilik gruplar halinde devam ediyor.

"Özgün metotlar ile eğlenerek öğreniyorlar"

Erken yaşta matematiği sevdirmeyi de hedefleyen Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nde öğrenciler, farklı metotlar ile sıkılmadan ve eğlenerek matematik öğrenme fırsatı yakalıyor. Matematiksel oyunlar, doğadaki matematik, matematiksel sanat, origami, cebirsel problemler, sözsüz ispatlar, sayıların tarihsel gelişimi, tarihsel problemler, geometrik puzzle, sihirli matematik, mimari yapılarda matematik gibi farklı ve özgün metotlar ile gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcılar, matematiği eğlenceli biçimde öğrenmenin farkını yaşıyor. Eğitimlere katılan öğrenciler de farklı metotlar ile matematik öğrenmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Daha önce hiç bu şekilde matematik eğitimi almamıştık. Değişik ve eğlenceli metotlar ile hem daha kolay anlaşılır hem de kolay biçimde matematik öğrenebiliyoruz. Bu imkanı sağlayan Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Bahçelievler Mahallesi, Medeniyet Sokak, No: 10/1'de hizmet veren Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nin resmi açılış töreni, 22 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek. Düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 290 12 90 numaralı telefondan Matematik Evi'ne ulaşabilecek.