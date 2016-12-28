Mavi Bayraklı işletmeler eğitimde

Tepebaşı’ndaki Mavi Bayraklı işletmelere yönelik “Hijyen ve Gıda Güvenliği” konulu eğitim programı düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi Mavi Bayrak Uygulaması kapsamında yer alan çevreye duyarlı, tüketici haklarına saygılı, müşteri odaklı Mavi Bayraklı işletmeler vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik koşullarda hizmet sunmaya devam ediyor. Mavi Bayraklı işletmeler düzenli olarak denetlendiği gibi kalite, hijyen, gıda güvenliği konusunda da daha donanımlı olmaları için her sene Tepebaşı Belediyesi tarafından eğitim düzenleniyor. Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Ticaret A.Ş. iş birliği ile Mavi Bayraklı işletmelere Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonu’nda “Hijyen ve Gıda Güvenliği” konulu eğitim programı düzenlendi. Mavi Bayrak uygulaması kapsamında bulunan 27 işletmenin gıda sektöründe yer alan 19 işletmeye yönelik eğitimde Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Ticaret A.Ş. Hijyen ve Kalite Yöneticisi Taner Dikmen ve Yavuz Öner tarafından, “Toplam Kalite Yönetimi, Gıda Güvenliği, Hijyen ve Müşteri Memnuniyeti” konularında bilgilendirme yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri Mavi Bayrak uygulamasının en önemli adımlarından biri olan eğitim programlarında her zaman destek olan Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Ticaret A.Ş. yetkililerine ve çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, eğitimlerin bu sektördeki çalışanlar açısından önemini vurguladı. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.