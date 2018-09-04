Meclis Başkanı Yıldırım ve Abdullah Gül cenaze törenine katıldı

Nafiz Mercan için Eskişehir’de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.

Tokyo Büyükelçiliği görevini yürüten ve aynı zamanda 2002 - 2011 yılları arasında AK Parti Eskişehir milletvekill olan Murat Mercan’ın babası Nafiz Mercan (87), dün öğle saatlerinde tedavi gördüğü ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Böbrek ve solunum yetmezliği sebebi ile 17 Ağustos’ta hastaneye yatırılan TCDD Eskişehir Hastanesinin eski Başhekimi Nafiz Mercan için bugün Sami Ramazanoğlu Camii’nde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesinde Büyükelçi Murat Mercan, törene katılanların taziyelerini kabul etti.

Cenaze törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti milletvekilleri Taner Yıldız, Nabi Avcı, Emine Nur Günay, Harun Karacan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Nurullah Sazak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nafiz Mercan’ın cenazesi Uşak’ın Karahallı ilçesinde toprağa verilecek.