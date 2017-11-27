Meclis üyelerine “zam yapmayın” çağrısı

Özalp, komisyonda görüşülen ve Çarşamba günü karara bağlanacak konu hakkında meclis üyelerine “Zam yapmayın” çağrısında bulundu.

Sülahi Özalp, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü’nün teklifi ile ESKİ Genel kuruluna gelen ve görüşülmesi için komisyona havale edilen su zammının, ilgili komisyon ve meclis üyeleri tarafından reddedilmesini bekliyoruz” dedi.

“Belediye vatandaşı müşteri olarak görmemeli”

Özalp, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Başta akaryakıt olmak üzere tüketim mallarına gelen zamlar karşısında zorda kalan tüketicilerimiz, ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan su zammı karşısında daha da zorda kalacaktır. Yaşamın vazgeçilmez hayat kaynağının su olduğunu düşünürsek Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğünce kullanma suyuna yapılması planlanan zammın kabul edilemez olduğunu söylemek istiyorum. Temiz, içilebilir ve kullanılabilir suya erişim temel gereksinimlerin karşılanması adı altında Evrensel Tüketici haklarındandır. Belediyeler kamu kuruluşlarıdır. Kâr eden şirket mantığı ile fiyatlandırma yapılamaz. Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü kullanma suyunu kullanan tüketicileri müşteri olarak görmemelidir.”

Meclis üyelerine çağrıda bulunan Özalp, “ESKİ Genel Kuruluna katılan meclis üyeleri ve kurul üyelerinden, suya yapılması düşünülen zammın reddini tüketiciler olarak beklemekteyiz” dedi.