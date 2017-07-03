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03 Temmuz 2017 12:31

Mehmet Gürbüz Dökmen’in sağlık durumu iyiye gidiyor

Eskişehirspor’un gerçekleştirdiği 55.

Mehmet Gürbüz Dökmen’in sağlık durumu iyiye gidiyor

03 Temmuz 2017 12:31

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul esnasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Genel Kurul üyesi Mehmet Gürbüz Dökmen’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.


Genel Kurul esnasında fenalaşan Dökmen, kalp krizi geçirmiş ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı. Bugün Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir operasyon geçiren Dökmen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eskişehirspor’un resmi sitesinden de Dökmen için bir geçmiş olsun mesajı yayınlanarak, "55.Olağanüstü Seçimli Genel Kurul esnasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Kongre üyemiz Mehmet Gürbüz Dökmen’in 03 Temmuz Pazartesi günü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde geçirdiği operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz" denildi.




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