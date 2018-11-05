Mekanik tasarım ele alındı

Son olarak Oda binasında yapılan seminerde Yüksek Makina Mühendisi Bahri Türkmen, mekanik tasarımı anlattı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nin mekanik tasarım işlerini de yaptığını anlatan Türkmen, sistemden örnekler verdi. Eskişehir Şehir Hastanesi'nin, mekanik tasarımında enerji verimliliğinin ön plana alınan bir proje olduğunu ifade eden Bahri Türkmen, “Tasarım yaparken tasarımcı olarak serbest değilsin, istediğin gibi yapamıyorsun. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın istekleri ve kuralları var. Bu sistemde en önemlisi bir motor var, bu motoru bir geminin ve kamyonun motoru olarak düşünün. Doğalgazla çalışan bir motor, egsozla sıcak hava atıyorsun. Bunun ısısını alarak ısıtma sisteminde dönüş sıcaklığını belirli bir düzeyde ısıtıyorsunuz, dönen motorun milinde de elektrik üretiyorsunuz. Hem ısıtma yapıyorsunuz, soğutma yapıyorsunuz, elektrik üretiyorsunuz. 24 saat çalışan bir bina olduğu için değerlere ulaşabiliyorsunuz. Bütün klima hava sistemleri temiz havaya aktarıyorsunuz. Güneş enerjiden yüzde 100 elde ediliyor. İç hava kalitesi çok önemli, hijyen çok önemli, basınç alanları çok önemli. Bu hava hareketlerini çok iyi irdelememiz lazım. Bunları ayarlayan cihazlar var bunları yapabiliyoruz” diye konuştu.

Türkmen, daha sonra seminere katılanların sorularını da yanıtladı.