Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır

Dr. İbrahim Dolu, meme kanseri hakkında bilgi verdi. Meme kanserinin görülme oranının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Dolu, kadınlarda rahim kanserinin görülme riskinin 38'de 1 iken, meme kanseri görülme riskinin 7'de 1 olduğunu söyledi.

Meme kanserinin risk faktörlerinden söz eden Dolu, “Meme kanserinde çeşitli risk faktörleri vardır. Bunlardan ilki daha önceden memenin birinde geçirilmiş kanser tedavisidir. Bir diğer önemli faktör ise ailede meme kanseri öyküsünün varlığıdır. Östrojenin ilaç olarak kullanımı, 12 yaştan önce erken adet görme ve 55 yaştan sonra geç menopoza girme, ilk doğumun 30 yaştan sonra olması da meme kanseri faktörleri arasında yer alır” dedi.

HANGİ BELİRTİLER ÖNEMLİ?

Meme kanserinin belirtilerini anlatan Op. Dr. İbrahim Dolu, bunların kitle, ağrı, meme başında akıntı, meme üzerindeki deride ödem, portakal kabuğu görünüm ve komşu lenf bezlerinde büyüme olduğunu söyledi. Dolu, ağrının meme kanseri belirtileri arasında çok yaygın olmadığını, en önemli belirtinin portakal kabuğu görünüm ve meme derisindeki değişim olduğunu vurguladı.

NE KADAR SIKLIKLA DOKTORA GİDİLMELİ?

Meme kanserinde de tüm kanser türlerinde olduğu gibi erken tanının hayat kurtaracağının altını çizen Dolu, doktorun hastasının hikayesini, şikayetlerinin dinlemesinin erken tanı için ilk basamak olduğunu söyledi. Op. Dr. İbrahim Dolu, bunun yanı sıra mamografinin ve gerekli durumlarda biyopsinin tanı için uygulanan yöntemler olduğunu ifade etti. Kendi kendine muayenenin önemine vurgu yapan Dolu, “Tüm bunların yanında en önemli erken tanı yöntemi kendi kendine muayenedir. Banyoda ya da ayna karşısında yapılacak birkaç dakikalık kontrol ile bunu uygulamak mümkün. Ele gelen bir kitle hissedildiğinde mutlaka doktora başvurulmalı. Ağrı ile ilgili yanlış bir kanı var. Ağrı olması şart değil. Ağrı bizim meme kanseri tanısında aradığımız belirtilerden değil” dedi.

Op. Dr. İbrahim Dolu, son olarak, 40 yaş üzerindeki kadınların hiçbir belirti olmasa dahi 2 yılda bir mamografi çekilmesi gerektiğini, ailesinde meme kanseri hikayesi olan kişilerin ise her yıl doktor muayenesine gitmesi gerektiğinin altını çizdi.