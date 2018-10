Meme kanserine karşı düzenli kontrol şart

Osman Nuri Aşkar, 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü nedeniyle açıklama yaptı. Meme kanseri ultrasonu hakkında bilgi veren Aşkar, düzenli kontrolün erken teşhis ve tedavi için önem taşıdığının altını çizdi.

HER YIL BİR KEZ MUAYENE ŞART!

Meme kanseri ultrasonunun ne kadar sıklıkla yapılması gerektiği konusunda bilgiler veren Aşkar, "Ailesinde meme kanseri olanların 20 yaşından itibaren her yıl bir kez meme ultrasonu yaptırması gerekir. Diğer grupların 35 yaş ve üzerinde her sene bir kere meme ultrasonu ,iki yılda bir mamografi çektirmeleri tavsiye edilir. Şüpheli vakalarda her zaman ve her yaşta USG yapılabilir. Erkekler dahil olmak üzere bu tetkiklerin yaptırılmasında bir sakınca yoktur, zararsızdır" dedi.

TAMAMEN AĞRISIZ BİR YÖNTEM

Meme kanseri ile ilgili inceleme yöntemi olarak ultrasonografi cihazının kullanıldığını söyleyen Aşkar, "Ultrasonografi cihazıyla meme görüntüleme süresi 2 meme için 20 dakikalık bir süreci kapsar. Bu görüntüleme adet gören kadınlar için adetin 7. günü, menopoza giren kadınlarda, erkeklerde ve çocuk hastalarda bu görüntülemenin bir dönemi yoktur istenildiği zaman yapılabilir" diye konuştu.

Aşkar, yapılan işlemin noninvaziv bir yöntem olduğunu söyleyerek, bunun ağrısız bir yöntem olduğunun altını çizdi.

ULTRASONDA KİTLE TESPİT EDİLİRSE NE YAPILIYOR?

Ultrasonografi cihazıyla yapılan görüntülemede herhangi bir bulguya rastlandığında izlenilen yöntem hakkında bilgi veren Aşkar, şunları söyledi:

"Yapılan meme USG'lerde kitle tespit edildiğinde renkli doppler incelemeye tabi tutuyoruz. Hastalarda kanser lehine bulgu mevcut ise veya şüpheli vakalarda gerekli imkanları olan merkezlere gitmeleri konusunda bilgilendirilirler. Genel cerrahi konsültasyonu, mamografi, işaretleme yöntemi veya ince iğne biopsisi ilememe kanseri tanısı kesinleştirmeye çalışılır."

"KADINLAR YETERİNCE BİLİNÇLİ DEĞİL"

15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü vesilesiyle, bu konuda bilinçli olunması gerektiğini vurgulayan Aşkar, "Kadınlarımız bu konuda yeterince bilinçli olmadığını düşünüyorum. Özellikle kırsal bölgelerdeki kadınlarımızın bu ihmallerle daha çok karşılaşıyoruz. Tüm kadınlarımızın daha bilinçli ve gereken sıklıkta bu görüntüleme yöntemlerini yaptırmaları gerektiğini söylemek istiyorum" dedi.