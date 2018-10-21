Menopozdan sonra iki yılda bir kemik erimesi ölçümü yapılmalı

Dr. N.İrfan Ünver, Dünya Osteoporoz Günü nedeniyle bilgilendirmelerde bulundu.

Osteoporozun tanımını yapan Ünver, "Osteoporoz vücudumuzdaki kemiklerin sertliklerinin azalıp, kalitelerinin bozulması sonucunda daha zayıf ve kırılabilir hale gelmeleri ile ortaya çıkan ve tüm iskeletimizi etkileyen sistematik bir hastalıktır. Ortalama yaşam süresinin uzaması ve yaşlı nüfusun artması ile birlikte osteoporoz 45-50 yaş üstünde çok sık görülen bir hastalık haline gelmiştir. Osteoporozda kemik dokusu zayıflar, basit düşme, çarpmalar ile darbenin olduğu kemik dokularında kolay kırılmalar olur. Buna bağlı olarak da sakatlıklar oluşur. Sıklıkla el bilekleri, ayak bilekleri, kalça ekleminde, omurga kemiklerinde, kaburgalarda ve travmanın olduğu başka kemiklerde kırıklar meydana gelebilir. Bunlarda sakatlıklar,tıbbi maliyet, iş gücü kaybı, hatta bacak kemiklerindeki kırıklar özellikle kalçalardaki kırıklar ciddi ölümle sonuçlanabilecek rahatsızlıklara neden olabilir. Kalça kırıklarında ilk yıl içinde ölüm oranı yüzde 10-20 civarındadır" dedi.

"Kalsiyum ve D vitamini çok önemli"

"Kemik erimesinde risk faktörleri orta yaşlarda erken menopoza giren veya cerrahi menopoz sonrası kadınlarda başlar" diyen Ünver, "İlerleyen yaşla birlikte bilhassa kadınlarda bu riskler artar. Belirli bir yaştan sonra kadınlarda kemik erimesi varsa 2 yılda bir kemik ölçümü yapılmalıdır. Gerekli kalsiyum, D3 vitamini alınmalıdır. Beslenmeye dikkat edilmeli, günlük yeterli aktivite egzersizler ve uygun sporlar yapılmalıdır. Sigara ve alkolden uzak durulmalıdır. Zamanında kemik mineral yoğunluğu ölçülerek, varsa kemik erimesi ciddi ve sürekli tedavi ile kemiklere normal düzeyde kemik yoğunluğu kazandırılabilir. Gecikmiş vakalarda kemik yoğunluğunun normale dönmesi güçleşebilir" diye konuştu.

"Ağrısız ve sinsi bir şekilde ilerler"

Kemik erimesinin sinsi şekilde ilerleyeceğini söyleyen Ünver, "Ağrı yapmaz, ilerleyen zamanda boyda kısalmalar olur. Bel kemiğinde çökmeler başladığında tendon ve adalelerde ağrı şikayetleri ortaya çıkar. Hastalar hareketlerde zorlanırlar. Düşmelerde ve hafif travmalarda kemik direnci azaldığı için kemik kırılmaları meydana gelir" şeklinde konuştu.