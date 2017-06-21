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21 Haziran 2017 11:19

Merkeze alınan Eskişehir Valisinden atama açıklaması

Son Valililer Kararnamesi ile Merkez Valiliğine atanan Eskişehir Valisi Azmi Çelik, kararın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Merkeze alınan Eskişehir Valisinden atama açıklaması

21 Haziran 2017 11:19


Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi’ne göre; 41 ilin valisi değişti, 12 ilçenin kaymakamı vali olarak atandı ve İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk ile 19 vali merkeze çekildi. Eskişehir Valisi Azmi Çelik merkeze alındı, Eskişehir Valiliğine ise Mersin Valisi Özdemir Çakacak atandı.



“Eskişehir’i çok sevmiştim, hala çok seviyoruz”


Atatürk’ün Eskişehir’i ilk ziyaretlerinin 97. yıl dönümü kutlama programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eskişehir Valisi Çelik, “Bugün çıkan Kararname ile illerimizdeki valilerimizin görev yerleri değiştirildi. Bunların içerisinde Eskişehir de var. Merkez Valiliğine atandık. Buraya Mersin Valisi gelecek. Hükumetimizin takdiri. Hayırlısı böyleymiş. Neticede bu bir görev değişimi, bayrak değişimi. İnşallah Mersin Valimiz, Mersin’de göstermiş olduğu başarıların kat kat fazlasını Eskişehir’de sizlerle bütünleşmek suretiyle bizden çok daha iyi görev yapacağından hiçbir şüphemiz yok. Bir nöbet değişimi, görev değişimi yapıyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Eskişehir’i vali yardımcılığı döneminde de çok sevmiştim. Valiliğimiz döneminde de çok sevdik. Hala da çok seviyoruz. Dolayısıyla insanları güzel, kendisi güzel. İnsanları güzel olunca kendisi de güzel oluyor. Hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. Kararname ile ilk defa valiliğe atanan arkadaşlarımıza hem merkeze alınan arkadaşlarımıza hem de ili değişmek suretiyle yeni illere atanan vali arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Kendilerine atandıkları illere İnşallah çok daha güzel, çok daha başarılı günler onlarla birlikte illerimizin birlik ve gayretiyle ülkemize yansıyacak diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.




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