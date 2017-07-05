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05 Temmuz 2017 13:13

Mermerciler Derneğinde 4 adaylı seçim

Eskişehir Mermerciler Derneği’nin 13 Temmuz Perşembe günü Olağan Genel Kurulu gerçekleşecek.

Mermerciler Derneğinde 4 adaylı seçim

05 Temmuz 2017 13:13

Mevcut Başkan Abdulkadir Sönmez’in yeniden aday olduğu seçimde Sönmez’in dışında Emre Ocak, İbrahim Ürey ve Ertuğrul Nazlı da başkanlık için yarışacak.


Yeniden aday olduğunu açıklayan mevcut Başkan Abdulkadir Sönmez, “2 yıl önce derneğin başkanlığına geldiğimizde derneğimizin adı duyulmamıştı. Üye sayısı az olan bir dernekti. O günden bugüne çalışmalarımız sonucu hem üye sayımızı arttırdık, hem de derneğimizin adını duyurduk. Yaptığımız çalışmalar basında yer aldı, bilinirliğimiz arttı. Derneğimizin altyapısını sağlam bir şekilde oluşturduk” diye konuştu.


ÇOK ADAY OLMASI BÜYÜK BİR BAŞARI


Derneğin başarılı çalışmaları sonucunda cazip hale geldiğini belirten Sönmez, kendisi dışında 3 adayın daha başkanlık için yarışacağını söyledi. Bu durumdan memnuniyet duyduğunu da sözlerine ekleyen Sönmez, “Bir derneğin genel kurulunda 4 adayın yarışması çok büyük bir başarıdır. Demek ki iyi işler yapmışız, derneğimiz cazip hale gelmiş. Yaptığımız işler üyelerimiz tarafından beğenildiyse yeniden göreve geliriz” dedi.


85 üyesi bulunan Eskişehir Mermerciler Derneği’nin Olağan Genel Kurulu 13 Temmuz Perşembe günü saat 13.00’de dernek binasında gerçekleşecek.




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