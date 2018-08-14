Mermercilerden hükümete destek

Türk lirasının değer kazanması için yurt genelinde yapılan kampanyalara destek verdiklerini ifade eden Eskişehir Mermerciler Dernek Başkanı Abdulkadir Sönmez, “Eskişehir esnafı olarak dolar ve avroyla granit kuars malzeme gibi alımlarda dolar ve avro ile ticaret yapmayın diye kesin bir dille çağrıda bulunuyoruz. Dolar ve avro bozdurmaya davet ediyoruz. Türk liramızın tekrardan değer kazanabilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ülkemiz için dolara ve avroya hayır. Geleceğimiz ve ülkemiz için paramıza sahip çıkacağız. Bizim dolar veya avro ile işimiz yok. Diğer illerdeki mermerci esnaflarımızın da bu çağrımıza destek vermesini bekliyoruz. Biz mermerciler olarak ülkemiz için devletimizin çağrısını yürekten benimsiyor, bu kampanyayı yürekten destekliyoruz" dedi.