Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 11:01

Mersinli öğrenciler Odunpazarı’na hayran kaldı

Eskişehir’i ziyaret eden Mersin Yahya Akel Fen Lisesi’nden bir grup öğrenci, tarihi Odunpazarı bölgesine hayran kaldı.

Mersinli öğrenciler Odunpazarı’na hayran kaldı

14 Nisan 2017 11:01


Yaklaşık 100 lise öğrencisi, Eskişehir’in tarihi ve turistik yerlerini gezdiler. Öğrenciler, özellikle Odunpazarı evlerini, lüle taşını ve meşhur met helvasını çok sevdiklerini ve beğendiklerini belirttiler. Arkadaşlarına ve ailelerine de götürmek üzere bol bol Eskişehir’e özgü lüle taşı ve met helvası satın alan öğrenciler adına konuşan Emrehan Hoşver, Eskişehir’i çok sevdiklerini belirterek, imkan olur üniversiteye kazanırsa yüksek öğretimine Eskişehir’de sürdürmek isteyen bir çok arkadaşının olduğunu söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
22
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    22°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:27
  • Güneş :06:13
  • Öğle :13:09
  • İkindi :16:52
  • Akşam :19:43
  • Yatsı :21:18
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!