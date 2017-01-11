Mesleki Eğitim- Özel Sektör İşbirliği Toplantısı Eskişehir’de yapıldı

Eskişehir’de, Türkiye’nin hedef koyduğu 2023 vizyonuna katkı sunmak, uygun sürdürülebilir ekonomik ve sosyal geliştirmeye sahip olduğumuz genç nüfusun daha aktif hale gelmesini sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı’nın katkılarıyla Mesleki Eğitim-Özel Sektör İşbirliği Toplantısı düzenlendi.

Nitelikli iş gücünün ve eğitim-istihdam ilişkisinin daha çok güçlendirilmesinin amaçlandığı toplantıya, Vali Azmi Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Günay, İl Milli Eğitim Müdür Necmi Özen, Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, sanayici ve işadamları katıldı.

Burada konuşan Vali Çelik, ‘Meslek Liseleri’nin, yeni adıyla ‘Meslekî ve Teknik Liseleri’ndeki eğitim ve öğretim kalitesini artırmak adına yapılan bu tür toplantıların öneminden bahsetti. Türkiye’nin 2023 vizyonu hedeflerini aktaran Vali Çelik, meslek lisesini memleket meselesi olarak gördüklerini ifade ederek, “Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlayabilmesi, küresel rekabette yerini alabilmesi, 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için meslekî ve teknik eğitimin daha verimli hale getirilmesi gerekmektedir. Hele bir de ülkemizin nitelikli insan gücüne ve özel sektörümüzün ‘ara kalifiye eleman’a ihtiyacı düşünüldüğünde, kaliteli bir meslekî ve teknik eğitime yönelik stratejiler ve politikalar büyük önem arz etmektedir. Bize düşen görev ise özel sektörün, sanayi sektörünün bel kemiği olan kalifiye eleman ihtiyacını meslekî ve teknik okullar mahareti ile süratle karşılamaktır. Bu hem ilimiz, hem de ülkemiz için önemli ve çok elzem bir durumdur” diye konuştu.

“Meslek lisesi memleket meselesi” sloganına dikkat çeken Vali Çelik, şöyle devam etti:

“Gerçekten biz bu meseleyi bir memleket meselesi olarak görmeliyiz. Liseler içinde yüzde 44 seviyesinde olan meslekî ve teknik lise oranın en kısa sürede ihtiyacı karşılayacak seviyelere yükseltilmesi gerekmektedir. Mesele sadece orandan ibaret değil. Bizler liseler içinde meslekî ve teknik liselerin oranını artırırken kalitesini, verimini, mezun olanların kolay bir şekilde iş bulması oranını da artırmalıyız. Bu okullarımız puan yetersizliğinden gitmek mecburiyetinde olan öğrencilerden ziyade, yüksek puanlı öğrencilerimizin de gitmek için can attığı kurumlar haline getirilmelidir.”

Bir şehrin kalkınmasında ticaretin büyük önem arz ettiğini dile getiren Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci de, yaptığı konuşmada, üretimin ve ticaretin arttığı zaman Anadolu’nun şaha kalktığını söyledi. Eskişehir’in geçmişten gelen tüccarlık kabiliyetini devam ettirdiğini belirten Müsteşar Yardımcısı Demirci, şöyle konuştu:

“Bizler geleceğimizin aydınlığı olan çocuklarımızın garantisiyiz. Çocuklarımızı çağın teknolojisine uygun bir şekilde yetiştirmeliyiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimin reel sektörle beraber yürütülmesinden yanayız. Biz, sizlerin güncellemeleri ile beraber yürümeliyiz. Teknolojinin hızla geliştiği dünyada bizler buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Geçmişte meslek okullarından mezun olan insanlarımız şuan çok iyi yerlerde. Sektörlerle beraber mesleki eğitimi hep birlikte şaha kaldırmalıyız. Artık Türkiye nitelikli üretim işleri yapmaya başladı. Çocuklarımızı fiziki altyapılarla kuşatarak, iyi bir mesleki eğitim almalarını sağlamalıyız.”

Daha sonra toplantı soru-cevap şeklinde devam etti.