Mevlit Kandilinde süt ve çorba ikramı

Programa; Sarıcakaya Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, İlçe Müftüsü Ahmet Kanatlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar da katıldı. İlçe Müftüsü Kanatlı'nın kıldırdığı yatsı namazı, İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilaveti, okunan Mevlid-i Şerif ve dualardan sonra tüm mahallelerde camilerde belediye personeli tarafından süt dağıtımı gerçekleştirildi.

Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, “Peygamber Efendimiz (S.A.S) dünyayı şereflendirdiğinde mübarek annesi tarafından kendilerine süt ikram edilmişti. Yine Miraç'a çıkarken de süt takdim edilmiştir. Bundan dolayı da ecdadımız Osmanlı da Mevlit ve Miraç gecelerini süt günü olarak kutlamışlardır. Diğer yandan dönemin Milli Eğitim Bakanı olan AK Parti Eskişehir Milletvekilimiz Prof. Dr. Nabi Avcı'nın da önerisi ile ecdadımızın bu unutulmaya yüz tutmuş geleneğini canlandırdık” dedi

Sabah namazı sonrasında da öğrenci ve gençlere çorba, simit ve yine süt ikramı

Kutlu Doğum programı dâhilinde sabah namazı sonrasında da öğrenci ve gençlere Bilal Habeş-i Camii'nde çorba, simit ve yine süt ikramı yapıldı. Belediye Başkanı Güler, “Bu gece veladet kandilidir. Bu gece bizi yoktan var eden, yerdeki karıncadan, havada uçan kuşa kadar bütün mahlûkatı insanoğlu için halk eden, rahmeti mağfireti bol olan rabbimizin; 'Sen olmasaydın, bu âlemi halk etmezdim' dediği bir gecedir. Bu mübarek günde insanlığa rahmet olarak gönderilen son Peygamberimizin kutlu doğumunu yâd ettik. Ve bu vesile ile de süt dağıtımı gerçekleştirdik. Sabah namazında da öğrencilerimiz ve gençlerimizle bir araya gelerek onlara çorba, kahvaltı ve sıcak süt ikramında bulunduk” diye konuştu.