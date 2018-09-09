Mezun oldukları okulda yıllar sonra buluştular

Sosyal medya ve telefon üzerinden birbirlerine ulaşan eski mezunlar, uzun zaman sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 10 sene ile 40 sene önce arası mezun olanların buluştuğu etkinlikte konuşan ESOGÜ Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Altaç, yıllar sonra arkadaşlarıyla görüştükleri için mutlu olduklarını aktardı.

Etkinliğe destek veren Eskişehir Makina Mühendisleri Odası Başkanı Atila Tomsuk, geleneksel hale getirdikleri bu etkinliğin bundan sonra da devam edeceğini vurgulayarak "Bu tür etkinliklerin önemli çıktısı oluyor. Yıllar öncesi mezun olduğunuz bir daha bu şehre uğramamış arkadaşlar hem okulumuzu yeniden görüyorlar hem de fakültenin nereden nereye geldiğini. Bu sınıf toplantılarının artısı oluyor. Çok uzun süredir görüşmeyen arkadaşlar için de bir anlamı oluyor. Sosyal bir faaliyet oluyor. Çocuklarını görmek, saçlarının değiştiğini görmek farklı oluyor. Anıları oluyor. Bilindiği gibi Eskişehir’de tüm arkadaşlara çağrıda bulunuyoruz. 40 yıllık olan arkadaşlarımızdan kopmuş gidip olabiliyorlar. Onların adreslerini ya da telefonlarını bulamıyoruz. 40 yıl önce mezun olanların bıraktıkları yerden bizler devam ediyoruz" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Karamancıoğlu fakültenin kuruluşundan bu yana gelen gelişmeleri anlattı. Prof. Dr. Karamancıoğlu, "Fakültemiz sürekli gelişmektedir başarılı imza atmaktadır. Sizler mezun olduktan sonra gelişmeleri anlatmak istiyoruz. 1970’de toplam 160 öğrenci ile başlamıştık. Mühendislik Mimarlık Yüksek okulu idi. Şimdi 7 bin 130 öğrenci 10 bölümü 250 öğretim elemanı var" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü tarafından, 40,30-,20 ve 10 yıl önce mezun olanlara bir belge verildi.