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21 Haziran 2017 16:45

MHP Günyüzü İlçe Başkanı Yaşar Bakırlıoğlu’nun Kadir Gecesi mesajı

MHP Günyüzü İlçe Başkanı Yaşar Bakırlıoğlu, Kadir Gecesi münasebetiyle mesaj yayımladı.

MHP Günyüzü İlçe Başkanı Yaşar Bakırlıoğlu’nun Kadir Gecesi mesajı

21 Haziran 2017 16:45


Başkan Bakırlıoğlu, mesajında, rahmet, mağfiret, feyz ve bereket iklimi olan Ramazan ayının sonuna yaklaşıldığını ifade etti. Yüce Allah’ın "Bin aydan daha hayırlı" diye vasıflandırdığı kutlu bir gece olan Kadir Gecesi’ne de erişmenin manevi huzurunun yaşandığını aktaran Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:


"Bu kutsal gecenin aziz milletimiz ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek gecede dünyanın farklı yerlerinde dökülen Müslüman kanının durması, mazlum milletlerin gözyaşlarının dinmesi için ellerimizi semaya açıp Rabb’imize dua etmeliyiz. Allah tüm mazlum ve masum Müslümanların yar ve yardımcısı olsun. Onların yegane umudu olan Türkiye’mize de güç versin. Başta Günyüzü’ lü hemşehrilerim ve aziz milletimizin olmak üzere tüm İslam dünyasının Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, yüce Mevla’dan barış, huzur ve mutluluk içinde hepimizi Ramazan Bayramı’na eriştirmesini diliyorum."




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