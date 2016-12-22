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22 Aralık 2016 13:17

MHP Tepebaşı İlçe Teşkilatından İlçe Emniyet Müdürlüğüne taziye ziyareti

MHP Tepebaşı İlçe Teşkilatından İlçe Emniyet Müdürlüğüne taziye ziyareti

22 Aralık 2016 13:17

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tepebaşı İlçe Başkanı Uğur Yüceses, Belediye Meclis Üyesi Eyyüp Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne taziye ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sırasında Yüceses, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğine vurgu yaptı. Asker ve polis teşkilatının her zaman yanında olduklarını belirten MHP Tepebaşı İlçe Başkanı Uğur Yüceses, “Teşkilatımız her zaman polis ve askerimizin yanındadır. Yaşanan son olaylar hepimizi derinden üzmüştür. Bu yaşananlar belki de bizleri sokağa dökmeyi hedeflemektedir. Bizler birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız. Bozguncuların, bu ülkeye ihanet edenlerin ve Türkiye düşmanlarının oyununa gelmeyeceğiz. Teşkilatlarımızın sağduyusu sürecektir. Ancak kimse unutmasın ki, yeri geldiği zaman bu ülke için canımızı esirgemeden veririz” diyerek birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.
Ziyaret, karşılıklı fikir ve görüş alışverişinden sonra iyi dilekler temennisi ile son buldu.



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