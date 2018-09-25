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MHP'de devir teslim töreni

Milliyetçi Haraket Partisi (MHP) Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Rıza Kahveci, görevini İlçe Başkanı Sekreteri Mustafa Komar ’a teslim etti.

Milliyetçi Haraket Partisi (MHP) Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Rıza Kahveci, görevini İlçe Başkanı Sekreteri Mustafa Komar 'a teslim etti.


Odunpazarı'nda bulunan ilçe parti binasında gerçekleştirilen devir teslim törenine ;Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, MHP Tepebaşı İlçe Başkanı Uğur Yüceses, Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Yasin Yumrukaya ve diğer partililer katıldı.


MHP Odunpazarı İlçe Başkanı Komar, önemli bir görevi üstlendiklerini vurgulayarak, "Eskişehir'imiz ve Odunpazarı için hayırlı olsun. Eski başkanımız Ali Rıza Kahveci'ye önceki çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.


Kahveci de, Başkan Komar'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

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