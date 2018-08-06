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06 Ağustos 2018 10:19

Mıcır yüzünden araç takla attı: 2 yaralı

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mıcır yüzünden araç takla attı: 2 yaralı

06 Ağustos 2018 10:19


Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Kayakent Mahallesinde meydana geldi. Kemal U. idaresindeki 06 TCP 54 plakalı araç, yol kenarındaki mıcırlar dolayısıyla yoldan çıkarak takla attı. Tarlaya uçan araçta bulunan sürücü Kemal U. ile araç içerisinde bulunan Mustafa U. kendisini bir anda tarlada buldu. Mustafa U.’nun bacağı kırılırken sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Öte yandan, kazanın bulunduğu alanın 2 sene önce Eskişehir Büyükşehir Belediyesince asfalt yenilemek amacıyla kazıldığı ve bir süre bakım yapılmadığı iddia edildi. Geçen yıl başlayan çalışmalarda da yola mıcır döküldüğü, asfalt çalışması için herhangi başka bir çalışma yapılmadığı öne sürüldü.




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