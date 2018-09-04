Alınan bilgiye göre kaza, Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, tramvay durağının yanından ilerleyen midibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı. Son olarak tramvay durağına çarparak durabilen midibüsün içerisinde bir kişi sıkıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine çalışma başlatıldı. Midibüs içerisinde sıkışan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, diğer araçlardaki 3 yaralı ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Yaralıların ilk belirlemelere göre hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.