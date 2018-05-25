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25 Mayıs 2018 16:21

Mihalgazi ve Sarıcakaya’nın en önemli tarımsal sorunları çözüldü

Mihalgazi ve Sarıcakaya çiftçilerinin ilaç problemleri Eskişehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün girişimleri sonucu bitkilerde bulunan zararlılara karşı üretilen ruhsatlı ilaç ile çözüldü.

Mihalgazi ve Sarıcakaya’nın en önemli tarımsal sorunları çözüldü

25 Mayıs 2018 16:21


İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, geçtiğimiz aylarda Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçesinde üreticiler ile bir araya geldi. Sorunların tespit edilerek çözüm aranması amacıyla düzenlenen toplantılara üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Yaprağı yenen roka, tere ve maydanoz gibi bitkilerde zararlılara karşı ruhsatlı ilaç olmaması sebebiyle ilaçlama yapamadıklarını belirten çiftçiler, ilaçlama yapmaları durumunda ise ruhsatsız ilaç kullanmaları sebebi ile çeşitli cezai işlemlerle karşılaştıklarını belirtmişlerdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Alkan, toplantılarda üreticilerin seralarında yetiştirdikleri ürünlerle ilgili olarak çeşitli hastalık ve zararlılarla mücadele için üniversite, araştırma enstitüsü ve il müdürlüğünden oluşan bir ekip kurdu. Seralardaki ürünlerin kontrol edileceği konusunda vatandaşlara söz veren Alkan, Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden konunun uzmanları Dr. Aydemir Barış, Dr. Siren Canpolat, Dr. Mustafa Alkan ve Ziraat Yüksek Mühendisi Arzu Elibüyük ile birlikte seralar kontrol edildi. Toprak pireleri ve çeşitli zararlılar konusunda numuneler alınırken, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Alkan bir açıklama yaptı.



"Bitkilerde zararlılara karşı ruhsatlı ilaç geliştirildi"


Bitkilerde bulunan zararlılara karşı ruhsatlı bir ilacın geliştirildiğini belirten Alkan, "Ülkemizde üretilen toplam roka üretiminin yüzde 49’u Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerimizde gerçekleşiyor. Yaklaşık 3 ay önce Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde yapılan toplantılarda üreticilerin kendilerine roka, tere ve maydanoz gibi yaprağı yenen bitkilerde zararlılara karşı ruhsatlı ilaç olmaması sebebiyle ilaçlama yapamadıklarını ve ilaçlama yapmaları durumunda ise ruhsatsız ilaç kullanmaları sebebi ile çeşitli cezai işlemlerle karşılaştıklarını söyledi. Müdürlüğümüz ve Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışmalar sonuç verdi. Bakanlığımızca, yaprağı yenen roka, tere ve maydanoz gibi bitkilerde zararlılara karşı ruhsatlı ilaç geliştirildi" dedi.




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