Mihalıççık'ın kaval havası için klip çekti

Eskişehirli sanatçı Ömer Ulutaş, Mihalıççık'a özgü kaval havası şarkısına klip çekti.

Kliple ilgili konuşan Ulutaş, “Son zamanlarda nerdeyse tüm Türkiye'de hızla yayılmasıyla klip çektik. Daha önce kaval havasına klip yapılmış olmasına rağmen, biz yöresel ritmi bozmadan klip çektik. Yaptığımız klipte Mihalıççık'ın yöresel sanatçısı Veli Karanın da kemanıyla eşlik etti. Klipte Tepebaşı Belediyesi halk oyunları ekibi, Gülçin Hekim eşliğinde ve halk egotim folklor eğitmenleriyle yöresel oyun ve kartografi yaparak çekimleri tamamladı. Klıbin Aralık ayında tüm muzik platformlarında yayınlanması planlanıyor” dedi.