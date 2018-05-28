Mikrobotoks ile mimikleri kaybetmeden kırışıklıklara son

Dr. Fatih Gören, mikrobotoks tekniği ile mimikler yok olmadan kırışıklıkların giderildiğini söyledi.

Özel Ümit Batıkent Hastanesi Dr. Fatih Gören, mikrobotoks tekniği ile ifade ve mimikler yok olmadan kırışıklığın giderildiği sonuçları almanın mümkün olduğunu söyleyerek, “Mikrobotoks tekniğinde daha az sayıda ve daha kontrollü intradermal botoks yapılarak ifade ve mimiklerin yok olmadığı sadece kırışıklığın geçtiği sonuçlar almak için uygulanan bir tekniktir. İnsanın yüzde yaşlanma, aşırı güneş ışınları, sigara içimi, gülme veya konuşma sırasında yüzde fazla mimik kası kullanmaya bağlı oluşan derin veya yeni başlamış mimik kırışıklıklarında, çizgilerde uygulanan cerrahi olmayan bir uygulamadır. Clostridum Botulinum adlı bakteriden özel laboratuar ortamında üretilen saflaştırılmış bir proteindir bir yılan zehri değildir. Uygulamada kırışıklığa yol açan kas bölgelerine çok ince uçlu bir enjektör iğnesi ile düşük dozlarda verilerek yapılır” dedi.

"Kası tamamen felç eder bilgisi yanlıştır"

Mikrobotoks kası felç eder bilgisinin yanlış olduğunu vurgulayan Gören, “Botoks verilen kaslarda geçici (4-6 ay) ve geri dönüşlü olarak kasın faaliyetleri azalır, bu da bize ciltte kırışıklıklarda azalmaya yol açar. Yani kası tamamen felç eder bilgisi yanlıştır. Uygulanması son derece basittir. Beş dakika içerisinde yapılır. En çok zamanı uyuşturma alır. Mikrobotoksta tıpta kullanılan en ince iğneler kullanılır. İşlemden önce hastanın yüzü dezenfektanlarla silinir özel uyuşturucu kremler sürülür sonra beklenir. İşlem yapılırken soğutucu sprey sıkılır ve buz uygulanır. Bu sayede işlem sırasında canınız yanmaz. Etkisi ise 7-10 günde tam olarak görülür. İlk uygulamada süresi dört ay iken daha sonraki uygulamalarda süre altı ay olur. Kırışıklığa yol açan kaslara serum fizyolojik ile seyreltilerek enjekte edilmektedir, enjeksiyondan sonra kas içinde yayılarak dağılır” ifadelerini kullandı.

Mikrobotoks nerelere yapılabilir?

Op. Dr. Fatih Gören mikrobotoks uygulaması hakkında şunları söyledi:

“Kaş arası, alın çizgileri, göz kenarındaki kırışıklıklar, kaş kaldırma veya indirme, ağız etrafı ve yüz etrafındaki kırışmalar, çeneyi ovalleştirme, boyun bantları, gülüş esnasında diş eti görülmesi gibi kozmetik durumlarda ve terleme, diş gıcırdatma, migren, serebral palsy gibi tıbbi tedavi durumlarda sıklıkla uygulanır. Mikrobotoks yönteminde yüzde hedef noktalara daha az dozlarla intradermal olarak uygulanır. Amaç yüzde donuk bir ifade oluşturmadan kırışıklığın geçmesidir. Hastaya gerekirse birer hafta arayla dozlar yapılır. İlk hafta yapılan dozlardan sonra kontrolde yapılacak düzeltme dozlarıyla istenen sonuca ulaşılabilir. Botoks uygulamasını yaptıranlar genellikle anlaşılmasını istemezler. Bu yüzden mikrobotoks yapılanlarda yüzde yapıldığı belli olmaz. Bu uygulamaların hepsi yüzünüzdeki dinamik kırışıklıkları yani kas hareketlerine bağlı oluşan kırışıklıkları giderir. Statik kırışıklıklar daha derin daha kalıcı kırışıklıklardır. Bunlara ekstra dolgu uygulamaları yapmak gerekir.”

"Kremler botoks etkisi oluşturmaz"

Botoks etkisine sahip olduğu söylenen kremlerin ince cilt kırışıklıklarında etkili olduğunu söyleyen Gören, “Son dönemde botoks etkisine sahip olduğu söylenen pek çok ürün görmekteyiz. Botoks kaslara enjekte edilmelidir, oysa kremler sadece yüzeysel ince cilt kırışıklıklarında etkili olabilirler. Botoks ise dinamik kaslara bağlı derin kırışıklarda etkilidir. Kısaca hiçbir krem botoksun etkisini sağlayamaz” dedi.