Millet Bahçesi için çalışmalar başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği proje kapsamında, Eskişehir Atatürk Stadı yıkılarak yerine Millet Bahçesi yapılacak. Stat ve çevresinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait bina bugün boşaltılmaya başlandı. Taşınma işlemlerinin ardından stadın yıkım çalışmaları yapılacak. Yıkımın ardından TOKİ ve Türk Dünyası Vakfı, alanın Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi için çalışmalarına başlayacak. Millet Bahçesi’nin altında 700 araçlık bir otoparkın yapılması hedeflenirken, bu çalışma Eskişehir trafiğinin rahatlamasına da büyük katkı sağlanmış olacak.