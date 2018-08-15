Dr. Emine Nur Günay, ekonomideki son gelişmelerle ilgili, "Hiçbir ekonomik temeli olmayan bu durumu kriz olarak değil kur atağı olarak değerlendiriyorum" açıklamasında bulundu.

24 TV’de Ardan Zentürk’ün sunduğu programa bağlanan Dr. Emine Nur Günay, önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurdaki yükselişe değinen Günay, "Hiçbir ekonomik temeli olmayan bu durumu kriz olarak değil kur atağı olarak değerlendiriyorum. Türkiye bu durumdan çok daha sağlam ve güçlü çıkacaktır" dedi.

"Mali disiplinimiz ve bankacılık sistemimiz sağlam"

Kur yükselişlerinin ekonomi ile bir alakasının olmadığını kaydeden Milletvekili Günay, "Türkiye’nin 2001 krizinden sonra bankacılık sisteminde yaptığı iyileştirmeler ve mali disipline yönelik çalışmalar çok önemliydi. Şu anda ülkemizin mali disiplin açısından hiçbir problemi yoktur. Bunun yanında dünyada en gelişmiş ve sağlam bankacılık sistemlerinden birine sahibiz. Kur yükselişinin ve son gelişmelerin hiçbir ekonomik temeli yok" diye konuştu.

Eskişehir’deki toplantıya değindi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerle bir araya geldiği toplantıya da değinen Günay, "İhracatımız artıyor. Bunun yanında 2018’de Ocak-Mayıs arası ülkemize doğrudan yatırım 9.5 milyar dolar. Cari açığı en iyi finanse edecek gelirimiz turizm. TURSAB Başkanımızın açıklaması var. 2018’de 40 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz. Sanayicilerimiz, iş insanlarımız ve üreticilerimiz ile bir araya gelerek bunları anlatıyoruz. Aynı zamanda onların da değerlendirmelerini ve önerilerini dinliyoruz. Ülkemiz güçlü bir ekonomiye sahip. Tek yapmamız gereken, millet olarak ne yapıyorsan en güzelini en iyi şekilde yapmaya devam

edeceğiz" şeklinde konuştu.