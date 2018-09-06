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06 Eylül 2018 14:50

Milletvekili Günay MS hastasına verdiği sözü tuttu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof.

Milletvekili Günay MS hastasına verdiği sözü tuttu

06 Eylül 2018 14:50

Dr. Emine Nur Günay, MS hastası Talat Arslan’a verdiği dizüstü bilgisayar ve klima sözünü tuttu.


Geçen ay içinde program dahilinde Sarıcakaya ilçesini ziyaret eden Dr. Emine Nur Günay, Laçin Mahallesi’nde oturan MS hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 45 yaşındaki Talat Arslan’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Milletvekili Günay, Arslan’a kendisinden bir isteği olup olmadığı sorduğunda “Odama bir klima bağlatılmasını bir de bilgisayarım olmasını istiyorum” yanıtını aldı.


Bu yanıt üzerine Günay, Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler aracılığı ile geçtiğimiz günlerde Talat Arslan’ın odasına klima bağlatarak, istemiş olduğu dizüstü bilgisayarı da gönderdi. Aldığı hediyeler karşısında sevinç gözyaşlarını tutamayan Arslan, “Milletvekilimiz Prof. Dr. Emine Nur Günay’a çok teşekkür ediyorum. Benimle sürekli yakından ilgilenmesi ve sorunlarımıza çözüm bulması onur verici bir durum. Hastalığım nedeniyle dışarıya çıkmakta, gezmekte, herhangi bir aktivite yapmakta zorluk çekiyorum. Milletvekilimiz sağ olsun beni unutmadı. Allah hepsinden razı olsun. Küçük bir hediye aldık gibi düşünüyor olabilirler ama benim için bunlar çok değerli ve çok büyük bir hediyeler. Belki küçük görülebilir ama bu gibi şeyler bazı insanları çok mutlu edebiliyor” diye konuştu.




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