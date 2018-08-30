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30 Ağustos 2018 14:26

Milletvekilinden su altında Zafer Bayramı kutlaması

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof.

Milletvekilinden su altında Zafer Bayramı kutlaması

30 Ağustos 2018 14:26

Dr. Emine Nur Günay, Sakarya Nehri’nin doğduğu kaynakta Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.


Çifteler ilçesinde Sakarya Nehri’nin doğduğu kaynağa dalan Günay, suyun altında Türk bayrağı açtı. Dalışın ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Günay, Malazgirt’te başlayan sürecin hala devam ettiğini aktardı. Türk milletinin mücadelesine devam edeceğini aktaran Günay, "29 Ekim 2015 yılında burada yine bayrak açmıştım. Bugün de Büyük Taarruzun ve Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönemini kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi, 1071 Malazgirt’ten başlayan bir süreç. Türk milletinin yüzyıllardır devam eden mücadelesidir. Türk milleti mücadelesine bundan sonra da devam edecektir. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın simgesi Türk milletini bağımsızlığa olan değeri ve bu değeri kanı ve canı pahasına korumasıdır. Türk milletini her zaman yoluna devam edecektir. Bugünleri bizlere armağan eden, bugünlere gelmemiz sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimiz minnet ve rahmetle anıyoruz. Biz de onlardan aldığımız bu kutsal emaneti en güzel şekilde gelecek nesillere aktaracağız. Sakarya Nehri’ni doğuş noktası olan Sakaryabaşı’ndayız. Hem demokrasiyi hem de milli mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.


Milletvekili Günay’a eşi Gökhan Günay, Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen eşlik etti.




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