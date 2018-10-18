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Milletvekillerine ''Taraklı Tamga'' hediye edip destek istediler

Eskişehir Kırım Türkleri Derneği yöneticileri, Ankara’da Eskişehir milletvekillerini ziyaret ederek her birine Kırım Tatarlarının milli bayrağı, ’’Taraklı Tamga’’ hediye edip sesleri olması temennisinde bulundular.

Eskişehir Kırım Türkleri Derneği yöneticileri, Ankara'da Eskişehir milletvekillerini ziyaret ederek her birine Kırım Tatarlarının milli bayrağı, ''Taraklı Tamga'' hediye edip sesleri olması temennisinde bulundular.


Dernek Başkanı Evren Olcay ve yöneticiler, TBMM'deki ziyaretlerinde yeni dönemde seçilen milletvekillerine hayırlı olsun temennisinde bulundular. Dernek yöneticileri, ziyaret ettikleri Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan, Emine Nur Günay, Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve Arslan Kabukçuoğlu'na ‘'Taraklı Tamga'' hediye ederek, Kırım Tatar siyasetiyle daha yakından ilgilenmeleri ve Mecliste Kırımlıların sesi olmaları temennisinde bulundular.

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