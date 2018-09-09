Milli Eğitim Bakanı’ndan EOSB’ye tam destek

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Küpeli "EOSB olarak, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı sorununu, bunun çözümüne yönelik projelerimizi anlattık bakana. Projemiz Türkiye’mize örnek bir proje olacak. Yönetimin OSB’de olduğu, müfredatın OSB tarafından belirleneceği yerel ihtiyaca yönelik çözümler üreten ve insan kaynağı yetiştirecek bir misyonu olacak. Meslek Lisesi, memleket meselesidir. Bakanımız önerilerimize tamamen destek vereceğini söyledi, yakın zamanda bakanlık heyetimiz OSB’de olacak ve çeşitli incelemeler ile görüşmelerde bulunacağız. Sonrasında başka bir örneği olmayan, Türkiye’de ilk olacak Meslek Lisesi’nin protokolünü imzalayacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EOSB Başkanı Küpeli’nin ziyaretinde memnun olduğunu ve ülkemiz için yerinde kararlar verildiğini belirtti.