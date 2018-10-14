Milli Mefkure Mektebi'nde ilk ders

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Eskişehir Türk Ocağı tarafından kurulan ve akademik derslerin verildiği "Milli Mefkûre Mektebi" eğitim programının açılışına katıldı.

‘Türk Ocağı Akademisi' olarak da bilinen Milli Mefkûre Mektebi'nde eğitim programının açılışı, Odunpazarı'ndaki Türk Ocağı binasında gerçekleştirildi. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un yanı sıra Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, protokol üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Milli Mefkure Mektebi'nin yeni eğitim-öğretim sezonu açılışında konuşan Prof. Dr. Ünal, “Türk Ocağı Akademisi 3 yıldır sürüyor. Başlangıç, gelişme ve ihtisas sınıfı. Ön kayıtla her sene 50 öğrenci alıyoruz. Bu 50 öğrenci üç salonda hafta sonları eğitim görüyorlar. Çocuklarımız, Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen mümtaz ve kendi sahasında temayüz etmiş akademisyen hocaları ve büyükleri nezaretinde bu dersleri dinliyorlar. Verdikleri kitapları okuyorlar. Bu aziz milletin bekası için adam olmaya çalışıyorlar. Çünkü bu milletin geleceği, onların omuzlarında ve gözlerinde yükselecek. Türk Ocağı da burada yapmış olduğu akademik çalışmaların, sohbetlerin ve diğer faaliyetlerin yanı sıra esas itibariyle bir nesil yetiştirmenin gayreti ve çabası içerisinde. Türk Ocaklarına ümit bağlayan büyüklerimiz bilsinler ki, Türk Ocağı faaliyetlerinin yanında olan ve bu gayretlerin, çabaların içinde olanlar bilsinler ki, onların bu destekleri yere düşürülmüyor. Onların arzuları istikametinde, onların heyecanını duyduğu istikamette Türk Ocağının ateşi harıl harıl yanmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

"Gençlerin kültürel çalışmalarının hep yanında olmak istiyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Dursun da, açılış törenine katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları kaydetti:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türk kültürünün hizmetinde, özellikle gençlerin kültürel çalışmalarının hep yanında olmak istiyoruz. Dolayısıyla bugün de Eskişehir Türk Ocağının eğitim döneminin başlaması dolayısıyla buradayım. Kendimi sadece Kültür ve Turizm Bakanlığının Bakan Yardımcısı olarak değil, bir kültür tarihi profesörü olarak, bir akademisyen olarak, bir öğretim üyesi olarak gördüğüm için bu tatil sabahı büyük bir keyif ve sevinçle gençlerle beraber olmak için, Türk kültür tarihini beraber değerlendirmek, onlara özellikle kültür coğrafyamızı tanıtmak, hele Eskişehir gibi, Odunpazarı gibi mimari mirası önemli olan bir kültür şehrinde bulunmaktan keyif duyuyorum. Zaman ve fırsat buldukça da daha önce geldiğim gibi yine bu tür kültür hareketlerinin olduğu, gençlerin olduğu, mimarinin, çevrenin, sanatın yoğun olarak yaşandığı alanlarda olmaya gayret edeceğim."

Açılışın ardından Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Dursun tarafından Milli Mefkure Mektebi'nde ilk ders verildi.