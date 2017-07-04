Milli seferberlik otobüsü Eskişehir’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu tarafından başlatılan ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ projesi kapsamında, ülke geneli ve Eskişehir’de yapılan çalışmalar, İş-Kur Müdürlüğünce Espark Alışveriş Merkezi önünde vatandaşlara anlatıldı.

“Yaklaşık 9 bin 200 kişiyi işe yerleştirmiş bulunmaktayız”

Eskişehir İş-Kur İl Müdürü Hasan Yoldaş, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik otobüsünün bugün Eskişehir’de olduğunu ve vatandaşları gün boyunca bilgilendireceklerini ifade etti. Yoldaş, “Müdürlüğümüz tarafından farkındalık oluşturulmak üzere çalışma yapılan Milli Seferberlik kapsamında giydirilen otobüs şehrimize gelmiştir. Dolayısıyla bu kapsamda, şehrimizin bilinç düzeyini yükseltmek amacıyla kurumumuzun görevlerini tanıtmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirildi. Bugün otobüs burada kalacak, yarın inşallah Kütahya’ya geçecek. Amaç milli seferberlik dediğimiz bu çalışmanın Eskişehir’e mal olması için yapılan bir etkinlik. Bu kapsamda Eskişehir’de biliyorsunuz, 1 Şubat’tan bu yana kurumumuz tarafından çalışmalar hep devam etmekte, yaklaşık 9 bin 200 kişiyi işe yerleştirmiş bulunmaktayız. Çalışmalarımız hem Eskişehir’deki kurum ve kuruluşlarla hem diğer sivil örgütlerle devam ediyor. Özellikle toplum yararına yaptığımız çalışmalarda, Eskişehir’imizde 2 bin 800 kişi çalışmakta, İşbaşı Eğitimi’nde yine 2 bin 200 kişi çalışmakta. Aynı zamanda işsizlik ödeneği için müracaat eden arkadaşlarımızın da hak edenlere yaklaşık 3 bin 300 kişiye ödemede bulunmuş durumdayız. Amacımız, kurumumuzun hizmetini hem milletimize anlatmak hem de milletimizin ayağına hizmeti götürmektir. Hedeflediğimiz rakam artı olarak 10 bin, şuanda yakalamış olduğumuz rakam ise, 9 bin 200. dolayısıyla hedefimizi yakaladık. Bundan sonra yapacağımız çalışmalar yine de devam edecek inşallah” şeklinde konuştu.