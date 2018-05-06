Milli spor ’Hemsball’ tanınmayı bekliyor

Milli bir spor olan Hemsball, 2011 yılında Murat Altınay tarafından keşfedilerek zaman içerisinde geliştirildi. Türkçe açılımı hareket, enerji, matematik, sistem ve Türkçe top anlamına gelen ‘ball’ olan spor, 3’ten 93’e sloganıyla her yaşa hitap ediyor. Bireylerin odaklanma, konsantrasyon ve zihinsel koordinasyon gibi konularda gelişimlerini destekleyen Hemsball, obezite ve stres gibi sorunlara karşı da çözüm oluyor. Küçük alanlarda da rahatlıkla oynanması dolayısıyla kolay ve zevkli bir spor olan Hemsball için henüz Türkiye’de resmi müsabaka düzenlenemiyor. Milli sporun tanınırlığı ve bilinirliğinin artması için resmi müsabaka düzenlenmesinin faydalı olacağı belirtiliyor.

“Hemsball branşını tanıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz”

Tüzük gereği resmi müsabaka düzenlenemediğini ve bundan dolayı sporun bilinirliğinin artmadığını vurgulayan Hemsball İstanbul İl Koordinatörü ve Hemsball ikinci kademe Antrenörü Kaan Serter, "Yaklaşık 700’e yakın Hemsball antrenörümüz var. Bunun 30 tanesi ikinci kademe, diğerleri birinci kademe. Bizler de üniversiteler, liseler ve özel okullarda Hemsball branşını tanıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Herkes İçin Spor Federasyonu’nun bünyesinde olan bir spor branşı olduğu için Türkiye’de hemen hemen her ilde biliniyor. Avrupa ve özellikle Türki Cumhuriyetlerinde iyi biliniyor. TAFISA (Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu) üyesi her ülkede tanınıyor. Tanınması için uğraşılıyor. Müsabakalarımız yapılamıyor şu anda. Herkes İçin Spor Federasyonu’nun tüzüğü gereği müsabaka yapma yetkileri yok. Eğer müsabaka da yaparsak önümüzdeki yıllar içinde hem okul sporları hem üniversiteler arası spor yarışlarında tanınırlığı ve bilinirliği artmış olacak” ifadelerini kullandı.

“3 yaşından 93 yaşına kadar her birey oynayabilir”

Hemsball’un evlerde dede-torun, anne-baba herkesin beraber oynayabileceği basit bir spor olduğunu ifade eden Kaan Serter, en büyük avantajın futbol ve basketboldaki gibi büyük sahalara ihtiyaç duymaması olduğunu söyledi. Serter, “3’ten 93’e sloganı federasyonun bir sloganıydı. Hemsball 3 yaşından 93 yaşına kadar her birey oynayabilir. Hem sportif amaçla oynanabiliyor hem rekreatif amaçlı. Yani ailelerin evde kaliteli zaman geçirmesi açısından dede-torun, anne-baba birlikte oynayabilecekleri çok basit bir oyun aslında. Ama sportif amaçla düşünürsek el göz koordinasyonu geliştiren ve buna ihtiyaç duyan bir spor branşı. Küçük çocuklarda özellikle büyük ve küçük kas gelişimine çok destekli. Denge, odaklanma ve reaksiyon hızı gibi antropometrik özelliklerin gelişimine çok etkili bir spor branşı. Diğer branşlardan çok büyük bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Hemen hemen hepsi aynı şeyleri kazandıracak ya da benzer şeyleri kazandıracak çocuklara ama bizimkinin en büyük avantajı küçük mekanlarda dar alanlarda bile oynanabiliyor olması. Bir futbolun, basketbolun büyük sahalara ihtiyacı vardır. Bizim öyle bir ihtiyacımız yok. Sert zemin olması bizim için yeterlidir” şeklinde konuştu.

Eğlenceli, zevkli ve kolay

Son olarak oyunun kuralları hakkında bilgiler veren antrenör Kaan Serter, “İki tane ayak basma tablamız var. İki oyuncu ayak basma tablalarının üzerinde duruyorlar. Ortada bir hedef tahtamız ve üzerinde bir çemberimiz var. Elimizdeki topu ayak basma tablasından dışarı çıkmadan çemberin içine atıyoruz. Karşı tarafa geçirmeye çalışıyoruz. Karşı tarafa geçerken de rakibin topu yakalamamasını sağlıyoruz. Ya rakip topu yakalayamayacak ya da çok köşelere atacağız ki ayak basma tablasından dengesini kaybedip dışarı çıksın. Hem topu dikkatlice izlemeli hem de dengesini bozmamalı. Büyüklerde 5 set üzerinden küçüklerde 3 set üzerinden oynanıyor. 12 sayı bir set karşılığında. Eğlenceli ve zevkli bir spor branş” dedi.