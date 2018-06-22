Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, mezunlarına veda etti

Törene; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Gültekin, Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli, Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’nın yanı sıra öğretim elemanları, üniversite mensupları, mezunlar ve aileleri katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende ailelere hitap eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Kıymetli aileler, çocuklarınızın daha güzel koşullarda yaşamaları ve müreffeh bir geleceğe sahip olmaları hayaliyle yıllardır çaba sarf etmektesiniz. Yaptığınız fedakârlıkların değerini ölçebilmek elbette mümkün değil. Bizler, Anadolu Üniversitesinin bütün çalışanları, bu fedakârlıklarınızın bize yüklediği sorumlulukla yıllardır, emanetlerinize sahip çıkmak için elimizden geleni yaptık. Bütün imkânlarımızla kurduğunuz hayallerin gerçekleşebilmesi için çalıştık. Yaşadığımız dünyanın gereklilikleri her neyse, gençlerimizi bu gereklilikler doğrultusunda donatmaya uğraştık ve artık onların sahip oldukları bilgi birikimi ve kazandıkları tecrübeyle, daha güzel bir dünya için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirebilecek durumda olduklarını düşünüyoruz. Bu yüzden bundan sonra yapılabilecek en önemli şeyin, onlara güvenmek, sahip oldukları bilgi birikimlerini ve tecrübelerini hayata geçirebilmeleri için onları desteklemeye devam etmek olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum” dedi.

“Anadolu Üniversitesi’nde geçirdiğiniz yıllar sayesinde sorunlarınızı daha kolay aşacaksınız”

Rektör Gündoğan, konuşmasının devamında mezunlara seslenerek, “Bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi, birçok sorunla karşılaşacaksınız. Zaman zaman aşmakta zorlanacağınız bu sorunlar, sadece mesleki yaşantınızla ilgili olmayacak. Hepimizin geçtiği yollardan geçeceksiniz. Hepimizin çözmek için çaba sarf ettiğimiz sorunlarla yüzleşeceksiniz. Şundan kuşkum yok ki sorunlarınızı, Anadolu Üniversitesinde geçirdiğiniz yıllar, aldığınız eğitim, katıldığınız ya da düzenlediğiniz kültürel ve sanatsal etkinlikler, kurduğunuz dostluklar ve çoğu zaman dört mevsimi ile hemhal olduğunuz kampüslerimizin size kattıkları sayesinde bizlerden çok daha kolay aşacaksınız” şeklinde konuştu.

“Sizler sadece kendiniz ve aileleriniz için değil; ülkemiz ve insanlık için de başarılı olmak zorundasınız”

Prof. Dr. Gündoğan, konuşmasının sonunda, “Şunu hiçbir zaman unutmayın ki bu aziz millet bizleri olduğu gibi, sizleri de çok büyük fedakârlıklarla okuttu. Artık ülkemiz ve kendiniz için sorumluluk alma zamanı geldi. Sizler sadece kendiniz ve aileleriniz için değil; ülkemiz ve insanlık için de başarılı olmak zorundasınız. Emin olun taşıdığınız kurumsal kimlik, tabi ki biraz da sizin gayretinizle birçok kapıyı sizlere açacaktır. Ayrıca, Üniversitenizin kapıları da sizlere her zaman açıktır. Burada edindiğiniz dostluklar sizleri hiçbir zaman bir başına bırakmayacaktır. Anadolu Üniversitesi, 60 yıllık geçmişi ile kocaman bir aile olarak her zaman sizlerin arkasında olacaktır” ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Çabuk ise, “Sevgili mezunlarımız zaman çok hızlı ilerliyor ve yıllardır devam ettirdiğiniz eğitim serüveninizin zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu yolda emeği geçen katkısı bulunan Üniversitemize, tüm akademik, idari kadromuza ve velilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli mezunlarımız, bizlerle bağlarınızı sıcak ve sıkı tutmanızı diliyorum. Sizler insanı merkez alan bir eğitimden kültüründen geçtiniz. Hoşgörünün ve hümanizm doğduğu topraklarda tasarım öğrendiniz. Sizleri can-ı gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu.

“İşimi, akademik olarak deneyimli ve sektörde tecrübeli insanlardan öğrendim”

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi mezunu Meltem Yurtsever ise duygu ve düşüncelerini şu şekilde dile getirdi;

“Üniversite, size neyi nasıl öğreneceğinizi öğretir. Ben ilk etapta okula anlamını bile kavrayamadığım bu sözü kural edinerek başladım. Hazırlık okulu başta olmak üzere birçok olumlu ve olumsuz durumla karşılaştım. Kendi yolumda heyecanımı, ailemin desteğini ve hocalarımın deneyimlerini arkama katarak ilerledim. Okuduğumuz şartlar kolay da olsa zor da olsa dikkat ettiğim tek şey öğrenebileceğimin fazlasını almaktı. İşimi, akademik olarak deneyimli ve sektörde tecrübeli insanlardan öğrendim. Bize, yeteneklerimize ve isteklerimize göre düzenlenmeye çalışılan, alışık olduğumuz küçük dünyamızdan, daha büyük, anlaşılmaz ve zor bir dünyaya giriyoruz. Hepinize başarılar diliyorum”

Fakültede dereceye giren Tuğçe Yıldız, Meltem Yurtsever, Deniz Yavuzbaş, Selin Aktan diplomalarını ve hediyelerini Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın elinden aldı. Tören mezunların kep atmalarının ardından sona erdi.