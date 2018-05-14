Mimarlık ve Tasarım Fakültesi sergilerine devam ediyor

Ressam Emin Özdemir’in çalışmalarından oluşan serginin açılışına Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Çabuk’un yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin açılışında konuşan Prof. Dr. Alper Çabuk, “Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak NeoPlus Alışveriş Merkezi’nde yer alan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tasarım ve Sanat Galerisi’ni çok önemsiyoruz. Çünkü mimarlık ve tasarım, kentle temas halinde olunca daha değerli oluyor. Fakülte olarak bu galerinin ilk zamanlarında endişelerimiz vardı ancak neredeyse her hafta artık bir sergimiz oluyor. Kentle buluştuğumuz bu mekanın bir faydası da bizi sizlerle tanıştırmasıdır" dedi.

Anadolu Üniversitesine teşekkür eden Ressam Emin Özdemir, sergiye ilişkin olarak şunları söyledi:

“Bugün aslında Gazi Üniversitesi Resim Bölümü 1971 yılı mezunları olarak Eskişehir’de toplanmayı düşünüyorduk. Beraber mezun olduğum arkadaşlarıma armağan olması için resim sergisi açmayı düşündüm. Günlerimiz de uyuşunca böyle bir sergi açtık.”

“Görünenin Öteki Yüzü” resim sergisi, 17 Mayıs Perşembe gününe kadar NeoPlus Alışveriş Merkezi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tasarım ve Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacak.