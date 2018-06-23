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23 Haziran 2018 14:13

Mini konser ve şiir etkinliği

Odunpazarı Kent Konseyi Kadın Meclisi, Eskişehirli yazarlarımızdan Vildan Çalışkan’a ikinci kitabı "B/Aşka Yazıyorum’’ için mini konser eşliğinde söyleşi ve imza günü etkinliği düzenledi.

Mini konser ve şiir etkinliği

23 Haziran 2018 14:13


Yunusemre Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte müzik eşliğinde şiirlar okundu. Yazar ve şair Vildan Çalışkan, ülkemizde yazarlar, şairlerin hayattan göç ettikten sonra hatırlandığını belirterek, bir dönemde gönüllüğünü yaptığı Odunpazarı Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin, sanatçı kadınları yaşarken desteklemek için vefa duyguları ile bu şehrin şair kadınlarını unutmayıp destek vererek, emeklerini ve yazdıkları her satırın kıymetli olduğunu ifade etti. Etkinlik için Ken Konyesi ve emeği geçernlere teşekkür eden şair Vildan Çalışkan, "Şiir; hayata dair yazılmış en küçük ahenkli öykülerdir. Yazmanın keyfine sımsıkı tutunmuş, aşkın, sevginin, tutkuların, hep söylediğim gibi şairin kalemi yüreğidir cümlesiyle iç sesin, duyguların ve aşkın en masumane tariflerini içeren, içten, sıcacık ve kendinizi de içinde hissedeceğiniz imza ve söyleşi etkinliğine sevenlerimin ilgisi için teşekkür ediyorum” dedi.


Etkinlik öncesi ve sonrası şair Vildan Çalışkan şiir severlere kitabını imzaladı. Etkinlik sonrası Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, şair Vildan Çalışkan’a bir teşekkür plaketi verdi.




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