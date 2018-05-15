Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 14:45

Minibüs içerisinden inşaat aletlerini çalan hırsız yakalandı

Eskişehir’de bir minibüsün içerisinde bulunan inşaat aletlerini çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Minibüs içerisinden inşaat aletlerini çalan hırsız yakalandı

15 Mayıs 2018 14:45


Olay, Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi’nde boş arsa içerisinde yaşandı. Burada park halinde bulunan A.G. isimli vatandaşa ait minibüsün camının zorlanması sonucu, içerisinde bulunan 6 bin lira değerindeki inşaat aletlerinin çalındığı anlaşıldı. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlatırken, çalıntı malzemelerin bir kısmını satmaya çalışan şüpheli T.E. (31) isimli şahıs takibe alındı. Yapılan operasyon neticesinde, T.E.’nin ile malzemeleri sattığı İ.T. (44) isimli şahıs çalıntı malzemeler ile birlikte yakalandı.


Çalıntı malzemelerin tamamı bulunarak sahibine teslim edilirken, hırsızlık malı satın alan şüpheli İ.T. ifadesi alındıktan sonra salıverildi. Otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli T.E. ise bugün adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
27
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç