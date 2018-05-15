Minibüs içerisinden inşaat aletlerini çalan hırsız yakalandı

Olay, Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi’nde boş arsa içerisinde yaşandı. Burada park halinde bulunan A.G. isimli vatandaşa ait minibüsün camının zorlanması sonucu, içerisinde bulunan 6 bin lira değerindeki inşaat aletlerinin çalındığı anlaşıldı. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlatırken, çalıntı malzemelerin bir kısmını satmaya çalışan şüpheli T.E. (31) isimli şahıs takibe alındı. Yapılan operasyon neticesinde, T.E.’nin ile malzemeleri sattığı İ.T. (44) isimli şahıs çalıntı malzemeler ile birlikte yakalandı.

Çalıntı malzemelerin tamamı bulunarak sahibine teslim edilirken, hırsızlık malı satın alan şüpheli İ.T. ifadesi alındıktan sonra salıverildi. Otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli T.E. ise bugün adliyeye sevk edildi.