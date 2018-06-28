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28 Haziran 2018 15:32

Minik aşçılar mutfakta

Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi, çocukların yemek yaparak hem eğlendiği hem de kendisini geliştirdiği bir ortam olmaya devam ediyor.

Minik aşçılar mutfakta

28 Haziran 2018 15:32


Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi’nde, yaz kursları kapsamında başlayan eğitimler ile 6-15 yaş arası öğrencilerin katıldığı “Eğlenceli Mutfak” atölye çalışmaları başlıyor. Kayıtların sürdüğü çalışmalar kapsamında Eğlenceli Mutfak eğitimlerine katılan minik öğrenciler; pasta, kek ve kurabiye yapımını öğrenecek. Öğrenciler kek yapımına ise hamur hazırlamayı ve yoğurmayı öğrenerek başlayacak.


Düzenlenen eğitimler hakkında bilgi veren Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, “Yaz kursları kapsamında 6-15 yaş arasındaki çocuklarımıza her yaz dönemi olduğu gibi eğitimler düzenliyoruz. Pasta, kek ve kurabiye yapmayı öğrenecekler. Bu eğitimlerimiz ‘Eğlenceli Mutfak’ adı altında gerçekleşiyor. Çocuklarla kurabiyeden başlıyoruz. Hamurları kendileri yapıp yoğuracaklar. Eğitimlerimiz sona erdiğinde ise kurabiye, kek ve pasta yapabilecek seviyeye gelecekler. Hem ömürleri boyunca işlerine yarayacak pratik bilgiler öğrenmiş olacaklar hem de bunları yaparken sosyalleşip eğlenecekler” ifadelerini kullandı.


Yaz dönemi boyunca sürecek olan Eğlenceli Mutfak çalışmaları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi’ne 0 (222) 230 09 34 numaralı telefondan ulaşabilecek.




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