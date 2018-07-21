Minik aşçılar mutfakta

Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi’nde, yaz kursları kapsamında başlayan eğitimler ile 6-15 yaş arası öğrencilerin katıldığı “Eğlenceli Mutfak” atölye çalışmaları devam ediyor. Kayıtların sürdüğü çalışmalar kapsamında Eğlenceli Mutfak eğitimlerine katılan minik öğrenciler; pasta, kek ve kurabiye yapımını öğreniyor. Öğrenciler kek yapımına hamur hazırlamayı ve yoğurmayı öğrenerek başlarken, frambuaz soslu kremalı cup cake pişiriyor. Düzenlenen eğitimler hakkında bilgi veren Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, “Yaz kursları kapsamında 6-15 yaş arasındaki çocuklarımıza her yaz dönemi olduğu gibi eğitimler düzenliyoruz. Pasta, kek ve kurabiye yapmayı öğreniyorlar. Bu eğitimlerimiz ‘Eğlenceli Mutfak’ adı altında gerçekleşiyor ve katılan öğrenciler hem ömürleri boyunca işlerine yarayacak pratik bilgiler öğrenmiş oluyor hem de bunları yaparken sosyalleşip eğleniyorlar” dediler.

Haftada 1 gün, 2 saat olmak üzere gerçekleşen Eğlenceli Mutfak eğitimleri 10 Ağustos tarihinde sona erecek.