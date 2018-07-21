Diğer
Kategoriler
21 Temmuz 2018 12:42

Minik aşçılar mutfakta

Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi, çocukların yemek yaparak hem eğlendiği hem de kendisini geliştirdiği güvenli bir ortam olmaya devam ediyor.

Minik aşçılar mutfakta

21 Temmuz 2018 12:42


Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi’nde, yaz kursları kapsamında başlayan eğitimler ile 6-15 yaş arası öğrencilerin katıldığı “Eğlenceli Mutfak” atölye çalışmaları devam ediyor. Kayıtların sürdüğü çalışmalar kapsamında Eğlenceli Mutfak eğitimlerine katılan minik öğrenciler; pasta, kek ve kurabiye yapımını öğreniyor. Öğrenciler kek yapımına hamur hazırlamayı ve yoğurmayı öğrenerek başlarken, frambuaz soslu kremalı cup cake pişiriyor. Düzenlenen eğitimler hakkında bilgi veren Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, “Yaz kursları kapsamında 6-15 yaş arasındaki çocuklarımıza her yaz dönemi olduğu gibi eğitimler düzenliyoruz. Pasta, kek ve kurabiye yapmayı öğreniyorlar. Bu eğitimlerimiz ‘Eğlenceli Mutfak’ adı altında gerçekleşiyor ve katılan öğrenciler hem ömürleri boyunca işlerine yarayacak pratik bilgiler öğrenmiş oluyor hem de bunları yaparken sosyalleşip eğleniyorlar” dediler.


Haftada 1 gün, 2 saat olmak üzere gerçekleşen Eğlenceli Mutfak eğitimleri 10 Ağustos tarihinde sona erecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç