Minik Asel'in sessiz çığlığını kimse duymadı

Eskişehir'de bir süredir organ nakli bekleyen ve Türkmen bir ailenin 4 yaşındaki minik kızı Asel, hayata gözlerini yumdu.

Irak'ın Musul iline bağlı Telafer ilçesinde yaşayan Türkmen ailenin kızları Asel'e siroz teşhisi konulmuştu. Minik Asel'in acilen organ nakli olması için Türk vatandaşlığına geçirilmesi gerekiyordu. Bu süreçte yaşam mücadelesine daha fazla dayanamayan küçük kız, hayatını kaybetti. Dün toprağa verilen Asel'in minik bedeni sessiz sedasız toprağa verilirken, duyanların yüreği parçalandı.