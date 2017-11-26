Minik ellerden Çerkez mantısı

Çocuklara mutfak eğitimi vererek, sağlıklı ve lezzetli besinlerin nasıl hazırlandığını öğreten Ayten Usta Çocuk Akademisi, anaokulu öğrencilerini misafir etti. Erkek çocukların da severek katıldığı mutfak eğitimlerinde, renkli görüntüler ortaya çıktı. Geleceğin şefleri önce Ayten Usta’da bulunan mutfakları gezerek bilgi sahibi olurken, ardından Haluje adı verilen Çerkez mantısının yapımına geçildi. Kollarını sıvayan minikler, kendilerine verilen küçük oklavalar ile hamur açtı. Açılan hamurlar mutfağa gönderilerek, pişirilmesi sağlandı. Minikler kendi yaptıkları Haluje’nin lezzetine doyamazken, sonraki eğitimlerde farklı yemekler yapmak için kolları sıvayacaklar.

"Haftada 1 gün öğrencilere şu anda eğitim veriyoruz"

Proje kapsamında bilgilendirmelerde bulunan Ayten Usta İşletme Müdürü Cahide Ünal, uygulamalı eğitimin kalıcı olduğundan bahsetti. Eğitimleri uzun süre sürdürmeyi planladıklarını aktaran Ünal, "Amacımız çocuklara mutfağı sevdirmek. Onların becerilerini geliştirmek, annelerine mutfakta yardım edebilmelerini ve mutfağı sevdirmeyi istiyoruz. Burada etkinlik olarak şu anda onlara mantı yapımını gösteriyoruz. Bunun haricinde aşağıdaki mutfağımızda bakteri üremeden köfte yapımını hızlı bir şekilde el değmeden gösteriyoruz. Buraya içtenlikle gelmelerini sağlıyoruz. Geçtiğimiz yaz haftada 2 gün bu eğitimi uyguluyorduk. Şu an için okullarla yaptığımız görüşmeler var. Haftada 1 gün öğrencilere şu anda eğitim veriyoruz. Eğitmen arkadaşımız ile birlikte onlara destek oluyoruz. Buradaki büyük ocakları, tencereleri görüyorlar. Uygulamalı olarak yapınca kendilerine ne kadar fayda sağladığını görüyorlar. Annelere buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Güvenerek, içtenlikle çocuklarını buraya getirebilirler" dedi.

"En azından 2 ayda bir gelmeyi planlıyoruz"

Yeni Yol Anaokulu Müdürü Seniye Ünver ise, eğitimlere devam etmek istediklerini söyledi. Çocuklara böyle bir mekan hazırladığı için Ayten Usta’ya teşekkür eden Ünver, "Mutfak eğitimlerine anaokulu öğretmenleri çok sık başvuruyor. Bu sayede çocuklar, matematik ve fen etkinliklerinde kazandıkları becerilerini mutfak eğitimlerinde tamamlayabiliyorlar. Bizim öğretmenlerimiz her perşembe günü okulumuzda mutfak eğitimini uyguluyor. Farklı bir çehre ve mekanda olması için burayı tercih ettik. Yıl boyunca etkinliğimize devam edeceğiz. En azından 2 ayda bir gelmeyi planlıyoruz. Böyle bir mekan hazırladığı için Ayten Usta’ya teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız burada olmaktan çok mutlu ve keyifli" diye konuştu.