Minik hayvanseverden yine örnek bir davranış

Geçen yıl nisan ayında yolda yaralı halde bulduğu kırlangıcı Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğüne getirerek gönüllerde taht kuran 12 yaşındaki Yusuf Çankal kendini unutturmadı. Yusuf Çankal, ağabeyi Kadir Çankal ile birlikte yine yol üzerinde bitkin ve bir şekilde buldukları ebabil kuşunu Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları ilk incelemede, ebabil kuşunun herhangi bir yara almadığı, sadece güçten düştüğü belirleyerek koruma altına aldı. Minik hayvanseverlere ise, gösterdikleri örnek davranışın tekrarı için Şube Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler verilerek uğurlandı.