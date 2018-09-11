Minik kızdan çevreye karşı örnek davranış

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaşayan anaokulu öğrencisi Zeynep Betül Sarı, vatandaşları çevreye duyarlı olmaları konusunda çöp konteynerine çizdikleriyle uyarıyor.

Ailesiyle gittiği piknik alanında gördüğü çöplerden son derece etkilenen 5 yaşındaki Ümmühan Hatun Anaokulu öğrencisi Zeynep Betül Sarı, insanlara bir mesaj vermek istedi. Daha temiz bir çevre için vatandaşların atıkları çöp kutularına atması gerektiğini düşünen 5 yaşındaki minik Zeynep, bunu çizdiği resimlerle dile getirerek herkese örnek oluyor. Dikkat çekmek için çizdiği resimleri çöp konteynerlerine yapıştıran minik Zeynep, "Çok güzel bir yerde piknik yapıyoruz fakat burası gelenler tarafından batırılmış. Buraları temiz tutmalıyız. Herkes çöpünü dışarı değil çöp kutusuna atmalı" dedi.

"Belki daha dikkatli olurlar"

Baba Cengiz Sarı ise, "Kızım yapmış olduğu resmi göstererek çöp kovasının üzerine asmak istedi. 'Belki daha dikkatli olurlar' diye belirtti. 5 yaşındaki bir çocuğun bile dikkatini çekiyor ama bizlerin ilgisini çekmiyor. Çevre bilinci çok önemli. Gelecek çocuklarımıza miras, bu konuda dikkatli olmalıyız''diye belirtti.