Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 10:24

Minik kuzu kuzine başında

Minik kuzu kuzine başında

02 Ocak 2017 10:24

Kış mevsiminin tüm şiddeti ile sürdüğü dönemde dünyaya gelen kuzular, soğuktan etkilenmemeleri için sahiplerinin şefkati ile bir süreliğine de olsa evlerin sıcak ortamlarında tutuluyorlar.
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Oynaş köyünde yavaş yavaş başlayan kuzu doğumları, sahiplerini farklı koruma yolları yöneltiyor. Köydeki besicilerden Gökhan Çiftci, sahibi olduğu koyunların doğurmaya başlaması üzerine, şiddetli soğuklardan etkilenmemeleri için kuzularını evinin içinde kuzine önünde bir süre bekletiyor. Sıcak ortamda, battaniyeye sarılı bir şekilde tutulan minik kuzular, aile fertleri ile birlikte yaşıyor.
Özellikle kış aylarında koyunların doğumunu çok dikkatli takip ettiğini anlatan Çiftçi, “Kuzu doğar doğmaz normal olarak üzeri ıslak oluyor. Kuzunun, sıcak anne karnından ağılda da olsa aniden soğuk havaya çıkması hayvan sağlığı açısından son derece riskli. Bu durumda kuzunun hastalanıp ölmesi her zaman görülebiliyor. Bunu bildiğimiz için doğan kuzuları eve getirip battaniyeye sararak kurumaları için bir süre sobanın başında bekletiyoruz. Kuzine karşısından kuruyuncaya kadar en az bir günü bizimle birlikte yaşayan kuzuyu, kuruduktan sonra annesinin yanına götürüyoruz. Bu hayvanlar hem bizim ekmek kapımız, hem de minicik kuzunun doğduktan sonra titreyip üşümesi bizi üzüyor. Daha ilkbahar mevsimine aylar kalmasına rağmen yaklaşık 100 koyunumdan 20’ye yakını doğum yaptı. Bu da bizim işlerinin hayli artırdı, hepsiyle tek tek ilgilenmemiz gerekiyor” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
-4
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    -4°C
  • Çarşamba
    Sisli
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç