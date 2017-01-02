Minik kuzu kuzine başında

Kış mevsiminin tüm şiddeti ile sürdüğü dönemde dünyaya gelen kuzular, soğuktan etkilenmemeleri için sahiplerinin şefkati ile bir süreliğine de olsa evlerin sıcak ortamlarında tutuluyorlar.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Oynaş köyünde yavaş yavaş başlayan kuzu doğumları, sahiplerini farklı koruma yolları yöneltiyor. Köydeki besicilerden Gökhan Çiftci, sahibi olduğu koyunların doğurmaya başlaması üzerine, şiddetli soğuklardan etkilenmemeleri için kuzularını evinin içinde kuzine önünde bir süre bekletiyor. Sıcak ortamda, battaniyeye sarılı bir şekilde tutulan minik kuzular, aile fertleri ile birlikte yaşıyor.

Özellikle kış aylarında koyunların doğumunu çok dikkatli takip ettiğini anlatan Çiftçi, “Kuzu doğar doğmaz normal olarak üzeri ıslak oluyor. Kuzunun, sıcak anne karnından ağılda da olsa aniden soğuk havaya çıkması hayvan sağlığı açısından son derece riskli. Bu durumda kuzunun hastalanıp ölmesi her zaman görülebiliyor. Bunu bildiğimiz için doğan kuzuları eve getirip battaniyeye sararak kurumaları için bir süre sobanın başında bekletiyoruz. Kuzine karşısından kuruyuncaya kadar en az bir günü bizimle birlikte yaşayan kuzuyu, kuruduktan sonra annesinin yanına götürüyoruz. Bu hayvanlar hem bizim ekmek kapımız, hem de minicik kuzunun doğduktan sonra titreyip üşümesi bizi üzüyor. Daha ilkbahar mevsimine aylar kalmasına rağmen yaklaşık 100 koyunumdan 20’ye yakını doğum yaptı. Bu da bizim işlerinin hayli artırdı, hepsiyle tek tek ilgilenmemiz gerekiyor” diye konuştu.