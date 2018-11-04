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Minik öğrencilere hediye sürprizi

Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sarıcakaya Belediyesi Başkanı Faruk Güler’i ziyaretinden sonra ilçedeki okulların birinci sınıf öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.

Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sarıcakaya Belediyesi Başkanı Faruk Güler'i ziyaretinden sonra ilçedeki okulların birinci sınıf öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.


Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Yüksel Girgin ve beraberindeki heyet Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler'i ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Sarıcakaya'da bulunan ilköğretim okulu birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemelerinden oluşan okul eğitim seti hediye edildi. Etkinliğe; Sarıcakaya Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Belediye Başkanı Faruk Güler ve Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Yüksel Girgin'de katıldı. Hediyelerini alan minik öğrencilerin mutlulukları ise gözlerinden okundu.

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