Minik Ömer İsviçre yolcusu

ECE Türkiye tarafından yönetilmekte olan Espark AVM tarafından; üç boyutlu tasarım, kodlama ve robotik okur yazarlık becerileri üzerine yoğunlaşan "Bilişim Çocukları Akademisi" projesi güzel bir yarışmaya sahne oldu. Kodbilir Festivali’nde açıklanan sonuçlara göre ilkokul grubunda bulunan Toki Şehit Emre Polat İlkokulu 4/D öğrencisi Ömer Eymen Özsert, yayalar için yaptığı kodlama projesi ile birinciliği kazandı.

Aldığı birincilik ile haziran ayında İsviçre’yi ziyaret edecek olan minik Emre, heyecanlı olduğunu söyledi. Trafik kazalarının engellenmesi için yaptığı proje hakkında bilgiler veren Özsert, "Yaptığımız kodlama programı ile yayaların trafik kazalarına karışmasını engellemek istedik. Bunun için yayalara kırmızı ışık yanarken uyarı sistemleri oluşturduk. Birçok kişi arasından birinci olabilmek beni mutlu etti. İsviçre’ye gideceğim için heyecanlıyım" dedi.