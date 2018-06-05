Minik ressam 6 yaşında ilk sergisini açtı

3 yaşından beri tutkuyla resim yapan Yağmur Erişti, ailesinin de desteğiyle biriktirdiği resimlerden oluşan ilk sergisini Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sergi Salonunda açtı. Açılan serginin ilk ziyaretçileri minik Yağmur’un ana sınıfından arkadaşları oldu. Yaptığı resimleri tek tek arkadaşlarına gösteren Erişti, akranlarından büyük beğeni aldı. Çocukların hayal güçlerinin ne kadar geniş olabileceğini gösteren minik ressam, sergisi ile ilgili bir anısını ve resim yaparken neler kullandığını anlattı. Yağmur Erişti, "Abimin bana sözü vardı. O da bana sosisli sandviç vermesi ve denizkızı kostümü almasıydı. Yaptığım denizkızı kostümü, kendi elbisemi ve kendi kostümümü ve kendi yüzümü tasarladım. Tuval kullandım. Akrilik boyalarla boyadım. Kendimi bir adada resim yapıyor gibi hissediyorum" dedi.

“Çocuklarımız teknolojinin ablukası altındalar”

Çok uzun süredir bu sergi için resim biriktirdiklerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Suzan Duygu Erişti, görev yaptığı üniversitede kızının sergisinin açılmasının gurur verici olduğunu söyledi. Akademisyen kimliğinden ziyade anne kimliği ile sergide kızının yanında olan anne Erişti, teknolojinin çocuk ile aile arasındaki ilişkiyi abluka altına aldığını sözlerine ekledi. Yaptığı işlerden dolayı kızı ile gurur duyduğunu aktaran Erişti, “Şu anda aslında burada iki adet eş zamanlı sergimiz var. Bir tanesi kızımın kişisel resim sergisi. Bu Yağmur’un aynı zamanda ilk sergisi. Aslında bu sergi çalışmalarını çok uzun süredir Yağmur ile birlikte yapıyoruz. Yapıyoruz diyorum çünkü birlikte zaman geçirmek, biraz teknolojiden uzaklaştırmak, birbirimize dönük bir takım şeyler yapmak adına Yağmur’un da sevdiği nokta olan resimden yola çıktık biz. Teknolojiden uzaklaştırmayı özellikle parantez içine almak istiyorum. Çünkü hakikaten çocuklarımız, teknolojinin ablukası altındalar. Onlarla biraz daha günlük yaşam içerisinde, doğanın içerisinde ya da değerlerin ve bir takım kavramların üzerinde bir şeyler yapmak son derece önemli diye düşünüyorum. Öncelikle tabi Yağmur’un kendisiyle gurur duyması, öz güvenini net bir şekilde görülüyor olması, duygularını düşüncelerini aktarabileceği ortamı birlikte paylaşabiliyor olabilmek tabii ki gurur veriyor. Onun dışında resimlere baktığımda hakikaten çok uzun yıllar birlikte bakıp gülümseyerek anımsayabileceğimiz çok fazla anı biriktirdiğimizi görüyorum” şeklinde konuştu.

"Onun çok hayali var"

Yağmur’un kendi hayal gücü ile malzemeler tasarladığını söyleyen anne Duygu Erişti, bu sayede kızının resimdeki hakimiyetinin de arttığını belirtti. Son olarak kullandıkları malzemelere değinen Erişti, “Ben biraz daha profesyonel anlamda, bizim de öğrencilerimize kullandırdığımız akrilik boyanın kalem halinde olanları var ve bu kalem halinde olan akrilik boyalarla, çocuklar tıpkı bir marker kullanıyor gibi ya da bir keçeli boya kullanıyor gibi tuval üzerine resim yaparak ve canlı renkler elde ederek çalışmalarını yansıtabiliyorlar. Ben Yağmur’a çok küçük tuvaller yaptırdım mesela, onun çok hayali var. ’Annecim daire şeklinde tuval istiyorum, yıldız şeklinde tuval istiyorum’ diyor. Hala çalışmaya devam ediyoruz zaten. Belki ileride de yapar sergi. Bu çerçevede çok çeşitli, küçük boyutlu ve çok büyük olmayan tuvaller yaptırdık. Sonrasında, bu tuvaller üzerine akrilik kalemlerle birazcık daha hakimiyetini rahat bir şekilde sürdürülebileceği çalışmalar ortaya çıkarttı” ifadelerini kullandı.