Minik tekvandocular kuşak heyecanı yaşadı

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen tekvando eğitimlerine katılan öğrenciler, kuşak sınavına girdi. Öğrenciler, Türkiye Taekwondo Federasyon’u tarafından onaylı lisanslı sporcu olmaya hak kazandı. Haziran ayında yapılan tekvando kuşak sınavı, Yunus Emre Spor Tesisleri’nde düzenlenen kurslara katılarak ilk kez tekvando ile tanışan 7-16 yaş arası 68 kursiyerin katılımı ile gerçekleştirildi. Sınav neticesinde 4 ay boyunca başarı ile çalışmalara devam eden 12 çocuk beyaz kuşaktan sarı kuşağa, 31 çocuk sarı kuşaktan yeşil kuşağa, 25 çocuk da yeşil kuşaktan mavi kuşağa yükselme hakkı kazandı.

Uzman eğitmenler gözetiminde çalışarak kendilerini geliştirmeye devam eden tekvando öğrencileri, spor yaparak zinde kalırken, kendilerini savunmayı da öğrenmiş oluyor.